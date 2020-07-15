МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила для бизнеса из пострадавших отраслей и социальных НКО сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19, говорится в сообщении ведомства.

"С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ее размер составляет 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тысячам рублей.

Заявление на получение субсидии нужно направить в налоговый орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Подать его можно как в бумажном, так и электронном виде. Проверить свое соответствие критериям получения субсидии, а также отслеживать ход рассмотрения поданного заявления можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.