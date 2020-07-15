МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Компания "Почтовые технологии" ("Почтатех", подразделение "Почты России") планирует в течение года (до середины 2021 года) инвестировать 1,5 миллиарда рублей в реализацию новых проектов, в том числе развитие цифровых сервисов, сообщил РИА Новости руководитель "Почтовых технологий" Владимир Урбанский.

По пего словам, инвестиции требуются для формирования внутренней разработки по ряду ключевых систем "Почты России" и запуска ряда новых проектов, в том числе, по семи ключевым направлениям, среди которых развитие цифровых сервисов (мобильного приложения, личного кабинета для юрлиц и других сервисов); развитие логистических платформ от управления автоматическими сортировочными машинами до управления и мониторинга автотранспорта.

Кроме того, средства планируется направить на развитие экосистемы доставочных сервисов для электронной коммерции, управления мультиканальной доставкой; создание платформы цифровой юридически значимой коммуникации, цифрового почтового ящика; платформы управления большими данными и продвинутой аналитики; интеллектуальной платформы управления сетью и международной логистической платформы для доставки из других стран, которую планируется создать практически с нуля.

Для реализации этих проектов "Почтатех" намерен к середине 2021 года удвоить штат сотрудников – до 1,2 тысячи человек, речь идет об IT-специалистах.

Как отметил замгендиректора "Почты России" по международному бизнесу Денис Ильин, один из перспективных проектов "Почты" — создание международной логистической платформы – должен обеспечить мониторинг прохождения всей логистической цепочки. "Раньше "Почта" и ее клиенты не могли наблюдать движение отправления за границей, и оно попадало в поле видимости лишь внутри России. Цель создания платформы – обеспечить прозрачность и контроль движения отправок по всему пути следования, что повысит уровень сервиса и скорость доставки международных отправлений", — сказал Ильин.