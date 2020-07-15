МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Евросибэнерго" оценивает затраты, связанные с защитой сотрудников на фоне пандемии коронавируса, в 2020 году в 1 миллиард рублей, компания предлагает их компенсировать через постепенное включение расходов в тариф, заявил генеральный директор "Евросибэнерго" Михаил Хардиков в рамках форума "Российская электроэнергетика. Преодоление последствий пандемии".

"Что касается конкретно "Евросибэнерго", мы посчитали на 2020 год наш прогноз по увеличению затрат в части защиты персонала средствами индивидуальной защиты, в части изолированных вахт, на которые мы переходили в самый пик пандемии, они составят около 1 миллиарда рублей. Это довольно существенная сумма, при этом мы не видим ни одного механизма, который мог бы позволить это компенсировать", — сказал Хардиков.

Компания предлагает "предусмотреть постепенную компенсацию этих расходов через регулирование тарифов".

Кроме того, Хардиков считает, что нужно пересмотреть лимиты на возмещение расходов по защите персонала из фонда социального страхования — увеличить их в этом году до 100% страховых отчислений предприятия с 20%.