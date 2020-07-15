МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Замгендиректора "Почты России" Сергей Емельченков причинил "Почте России" ущерб на 67 миллионов рублей, следует из обвинительного заключения, которое частично озвучил его адвокат в Чертановском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" якобы набежали штрафные санкции на 350 миллионов рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 миллионов рублей, и "Почте Россия" причинен ущерб — 67 миллионов рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде", — заявил адвокат обвиняемого.

"Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении", — заявил следователь.

Сам Емельченков просил избрать более мягкую меру пресечения.

"Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру", — сказал он.

В свою очередь защита возражала против удовлетворения ходатайства.

"Такое ощущение, что следствие вообще не считает домашний арест за меру пресечения, мы просим отпустить его под залог",- сказал адвокат.

Защита предложила назначить сумму от одного до 5 миллионов рублей, а также указала, что во время обыска был изъят загранпаспорт.

Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.