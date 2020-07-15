МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему ожидает дальнейшего постепенного повышения годовой инфляции до конца года вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне ускорилась до 3,2% с майских 3%, в апреле показатель находился на уровне в 3,1%,

"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", — говорится в документе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня говорила, что из-за эффекта низкой базы прошлого года могут повышаться показатели годовой инфляции. При этом пик годовой инфляции в стране может быть в феврале 2021 года.

Банк России в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в конце июня уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона.