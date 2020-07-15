МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что расследование дела бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и его соучастника завершено, они обвиняются в растрате более 7,5 миллионов рублей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Виктора Ишаева и его соучастника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений… организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере… Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств ПАО "НК "Роснефть" на сумму более 7,5 миллионов рублей", — сказала Петренко.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

"Соучастник в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению", — добавляется в сообщении.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, отметили в ведомстве.