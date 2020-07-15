МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 7 по 13 июля замедлилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.

"За период с 7 по 13 июля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июля – 100,4%, с начала года – 103,0%", — говорится в сообщении.

Неделей ранее, на фоне повышения тарифов ЖКХ, инфляция составила 0,3%. До этого показатель держался в диапазоне 0-0,1% чуть более двух месяцев.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, на дизтопливо — на 0,2%.

Кроме того, как сообщает Росстат, тарифы на отдельные виды коммунальных услуг увеличились на 0,3-0,4%.

Цены на гречку в России за неделю с 7 по 13 июля не менялись, картофель подешевел на 0,8%, цены на куриное мясо повысились меньшими темпами, чем неделей ранее, однако заметно выросли цены на свинину — на 0,5%, следует из сообщения Росстата.

"За период с 7 по 13 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) — на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях — на 3%. В Ямало-Ненецком автономном округе свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 2,1%", — говорится в сообщении.

Куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как на предыдущей неделе, с 30 июня по 6 июля, рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также выросли цены на мясные консервы для детского питания и соль (на 0,3%), куриные яйца и пшеничную муку (на 0,2%). При этом цены на баранину (кроме бескостного мяса) и пшено снизились на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,2%.

Динамика цен на гречневую крупу была нулевой (как и на предыдущей неделе), цены на рис также не менялись (неделей ранее они снизились на 0,1%), сахар подорожал на 0,1% (как и неделей ранее).

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем остались на уровне предыдущей недели. При этом морковь подорожала на 2,7%, яблоки — на 2,4%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%, лук репчатый — на 5,2%, помидоры — на 3,2%, картофель — на 0,8%, капуста белокочанная – на 0,5%", — добавляет Росстат.

Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 5%, огурцы — на 3,7%, помидоры — на 4,2%, капуста — на 1,2%. Картофель тогда подорожал на 2,2%, морковь — на 2,5%, яблоки — на 2,8%.