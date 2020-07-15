МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 221,7 миллиона рублей, или на 9,2%, и на 1 июля составила 2,194 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля, на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 915,6 миллиона рублей (41,7%), в 2019 году – 529,5 миллиона рублей (24,1%), в 2018 году и ранее – 749,1 миллиона рублей (34,2%).

Задолженность по зарплате на 1 июля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 45%; добыча полезных ископаемых – 16%; строительство – 12%; транспорт – 8%; сельское хозяйство, лесозаготовки – 6%.