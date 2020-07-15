МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. СУЭК в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до 132 миллионов долларов, сообщает компания.

Выручка СУЭК составила 3,3 миллиарда долларов, что на 16% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, в связи со снижением цен на уголь на мировом рынке и сокращением объемов продаж угля. EBITDA снизилась на 9% и достигла 1,07 миллиарда долларов. Операционный денежный поток составил 950 миллионов долларов.

"Пандемия COVID-19 вызвала общий спад промышленного производства в мире, что оказало влияние в том числе и на мировой угольный рынок. Тем не менее, реализация стратегии на диверсификацию продуктов и рынков и строгий контроль издержек позволяют СУЭК генерировать положительный денежный поток и в полной мере выполнять свои финансовые и социальные обязательства", — отметил генеральный директор СУЭК Степан Солженицын.

EBITDA уменьшилась в результате снижения выручки. Чистая прибыль группы снизилась в связи с переоценкой валютного долга. Как отмечается в сообщении, рост выручки энергетического сегмента в связи с приобретением новых активов частично компенсировал сокращение выручки угольного сегмента на фоне снижения цен и спроса на мировом угольном рынке.