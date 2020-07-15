МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Экономическая активность в США перешла к росту после почти трех месяцев снижения практически во всех округах, хотя и остается ниже докризисного уровня, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность возросла практически во всех регионах, но оставалась на значительно более низком уровне, чем до пандемии COVID-19", — говорится в релизе. В предыдущих двух сводках за май и апрель (основанных на данных, собранных с 25 февраля до 18 мая) ФРС отмечала снижение экономической активности.

ФРС, в частности, отметила рост потребительских расходов, розничных продаж, в основном за счет увеличения объема продаж автомобилей, а также устойчивого роста продаж в пищевой отрасли. Большинство регионов также отметили рост производственной активности, но очень небольшой.

По словам регулятора, финансовая ситуация в сельскохозяйственном секторе оставалась напряженной. Активность в энергетическом секторе также была низкой из-за ограниченного спроса и избыточного предложения.

Занятость выросла также практически во всех регионах, так как многие предприятия возобновили работу. При этом заработная плата во всех округах была ниже уровня, который был до пандемии коронавируса, следует из документа. Многие собеседники отметили наличие трудностей с возвращением работников из-за необходимости ухода за детьми, проблем со здоровьем, а также из-за "щедрых пособий по безработице".

Цены, по данным регулятора, практически не изменились. При этом ФРС отмечает наличие сообщений о росте цен на продукты питания.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.