МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ выявила риски увеличения числа обманутых дольщиков и невыполнения планов по достройке проблемных объектов, рассказала аудитор контрольного ведомства Светлана Орлова.

"С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков", — цитируются слова аудитора в отчете Счетной палаты.

В нем также приводится оценка Фонда защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года, согласно которой необходимо достроить 3137 жилых домов, на что нужно 686 миллиардов рублей. В банке "Дом.РФ" подсчитали, что только из федерального бюджета в 2020-2024 годах на эти цели потребуется порядка 722 миллиарда рублей, отмечает ведомство, добавляя, что при этом законом о бюджете фонду в 2020 году выделяется только 3 миллиарда рублей, а в 2021-2022 годах ассигнований вообще не запланировано.

В регионах же средства на достройку проблемных объектов в размере около 40 миллиардов рублей предусмотрены только в 31 субъекте при том, что большинство из них планировали полностью восстановить права обманутых дольщиков в 2020-2022 годах, указывает Счетная палата.

"Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки", — считает аудитор.

Президент РФ Владимир Путин ранее на текущей неделе заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос и попросил правительство уделить этому особое внимание. Опрошенные РИА Новости эксперты согласны и видят целый ряд факторов для того, чтобы обеспеченность россиян жильем резко улучшилась: рекордно низкие ставки по ипотеке, адаптация застройщиков к новым условиям финансирования (через эскроу-счета, средства дольщиков с которых они могут забрать только после передачи квартир), меры господдержки и ожидаемый рост доходов населения.