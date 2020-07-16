МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата (СП) РФ рекомендует правительству провести совместно с регионами инвентаризацию обманутых дольщиков, в настоящее время нет достоверной информации об их количестве, сообщила аудитор СП Светлана Орлова.

"Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числились порядка 48 тысяч человек. По различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180-200 тысяч. Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков", — сказала Орлова, слова которой приводятся в отчете ведомства.

Она рассказала, что в марте текущего года в единый реестр проблемных объектов включено более 3 тысяч домов и более тысячи застройщиков в 76 регионах, а наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.