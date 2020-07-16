МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ считает, что высокий уровень зарплат в Фонде защиты прав дольщиков не подкреплен значимыми результатами, следует из отчета ведомства.

"Что обращает на себя внимание, — это многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами", — следует из отчета.

"Результаты деятельности фонда как института развития можно охарактеризовать как весьма скромные. Так, за три года его работы завершено строительство чуть более трех тысяч жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1300 обманутым дольщикам", — добавила аудитор Светлана Орлова, слова которой приводятся в отчете.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства работает с октября 2017 года. Он создан правительством России с целью урегулирования отношений между застройщиками жилья и дольщиками.