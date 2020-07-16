МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит налоговый маневр в IT-индустрии, сообщает пресс-служба кабмина.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля закона о налоговом маневре в IT. Минфин РФ по поручению президента подготовил соответствующие поправки в законодательство и направил законопроект в правительство.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Принятие законопроекта позволит создать привлекательные налоговые условия для IT-компаний", — говорится в сообщении.

Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.