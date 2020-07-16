МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по субсидированию направлений внутреннего туризма", — говорится в повестке заседания.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить доступность внутренних туристических направлений и снизить стоимость пакетных туров по России, отмечается в сообщении.

Кроме того, кабмин в четверг обсудит выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям на осуществление внутренних воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети.

"Принятие проекта распоряжения позволит дополнительно перевезти по льготным тарифам больше пассажиров. При этом выделенные ассигнования позволят начать субсидирование перевозок по дополнительным региональным маршрутам", — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма и перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам".