МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект, направленный на сокращение оборота обрабатываемых персональных данных россиян и повышение их защищенности, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроект вносит изменения в ФЗ "О персональных данных".

"Реализация положений законопроекта будет способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению их защищенности. Регламентация требований и методов по обезличиванию персональных данных для всех систем, обрабатывающих персональные данные, на уровне нормативного акта Роскомнадзора, позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую методологию обезличивания персональных данных", — говорится в сообщении.

"Изменения, предлагаемые проектом федерального закона, являются актуальной общественной потребностью в целях построения цифровой среды доверия", — отмечает пресс-служба. Речь идет в том числе о запуске новых инновационных сервисов и услуг, удаленном взаимодействии с клиентами, работниками и получении государственных услуг. Проект также позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме.