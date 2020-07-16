МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит стимулирование программ развития жилищного строительства регионов России, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении в 2020 году Минстрою России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта распоряжения простимулирует дополнительно ввод в эксплуатацию жилья в 2020 году на 412,46 тысячи квадратных метров.

Кроме того, правительство обсудит субсидии бюджетам регионов на стимулирование программ развития жилищного строительства, но с возвратом этих субсидий в 2021 году в резервный фонд.

"Реализация проекта распоряжения простимулирует дополнительно ввод в эксплуатацию жилья по мероприятию по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году 186,38 тысячи квадратных метров", — также говорится в сообщении.