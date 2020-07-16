МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит создание национальной системы прослеживаемости товаров, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на создание национальной системы прослеживаемости товаров, предусмотренной соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (заключено в Нур-Султане 29 мая 2019 года, ратифицировано федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 386-ФЗ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также обеспечить контроль за операциями, связанными с оборотом товаров. Кроме того, законопроект позволит подтвердить законность оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена союза.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря — парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года — обуви.