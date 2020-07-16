МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Большинство российских банков уже предлагают россиянам взять ипотеку с минимальным первым взносом в 10% от стоимости жилья, но на более либеральных условиях оформлять кредит они пока не готовы, показал опрос крупнейших кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Сбербанк в среду сообщил о снижении минимального первого взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья — до 10% с 15% для зарплатных клиентов и до 30% с 50% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

ВТБ еще с прошлого года предлагает клиентам ипотеку на готовое и строящееся жилье по базовым программам с минимальным первым взносом от 10%. "Снижать размер первоначального взноса ниже 10% банк не планирует, потому что такие кредиты являются более рискованными – это ведет к увеличению суммы кредита, и клиенту сложнее справиться с долговой нагрузкой", — пояснили в кредитной организации.

Готовы выдать россиянам ипотеку со взносом в 10% банк "Дом.РФ" и крымский РНКБ. Альфа-банк выдает ипотеку на новостройки без господдержки при уплате заемщиком от 10% стоимости жилья. Такие же условия при покупке квартиры в новостройке предлагает и Московский кредитный банк, а для приобретения квартиры на вторичном рынке клиенту уже придется внести 15% от стоимости объекта.

Взять ипотеку после уплаты 10% цены квартиры можно в "Уралсибе", но только при приобретении жилья у ряда застройщиков, а в Россельхозбанке — при оформлении кредитного продукта с льготной процентной ставкой на строительство или покупку жилья на сельских территориях.

Промсвязьбанк рассматривает возможность снизить первоначальный взнос по ипотеке до 10%, однако пока выдает ее при уплате заемщиком 15% от стоимости жилья. Оформляют кредит на покупку жилья со взносом от 15% "Росбанк дом" и Азиатско-Тихоокеанский банк. А вот "Абсолют банк" и Райффайзенбанк пока выдают ипотеку массовым клиентам с первым взносом от 20%. "Такой размер взноса рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам", — указали в последнем.