МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует внедрить бюджетные правила на региональном уровне, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект плана деятельности министерства на 2020–2025 годы.

Как отмечает издание, в документе уточняется, что под этот механизм подпадут лишь те субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. То есть, прежде всего, от налогов на продажу товаров с волатильными ценами: нефти, газа, металлов, пояснил газете источник, близкий к правительству. По его словам, конкретные параметры будут зависеть от региона.

Согласно документу, внедрить такую практику планируется не раньше 2022 года. Решений, как именно будут работать бюджетные правила в регионах, пока не выработано, однако в большинстве случаев механизм может быть подобен федеральному, пишет газета.

В частности, субъектам будет предложено сформировать резервы, аналогичные ФНБ. В них регионы будут направлять доходы от продажи того или иного стратегического ресурса по цене, свыше определенного уровня.

Планируется задействовать и другую часть федерального правила, в частности ограничения на рост расходов: они могут быть повышены лишь при условии увеличения поступлений, не связанных с продажей сырья.

По словам источника издания, параметры механизма регион будет определять самостоятельно, обязывать субъекты вводить бюджетные правила не планируется.