МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в марте-мае 2020 года неожиданно осталась на уровне февраля-апреля в 3,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали ее роста до 4,2%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.

Число безработных в стране старше 16 лет в марте-мае составило 1,347 миллиона человек, уменьшившись на 17 тысяч по сравнению с показателем за февраль-апрель и увеличившись на 55 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество занятых британцев старше 16 лет в марте-мае выросло в годовом выражении на 199 тысяч и составило 32,948 миллиона человек, или 79,6% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов снизилась в годовом выражении на 0,3%, аналитики ждали ее снижения на 0,4%. Показатель без учета бонусов увеличился на 0,7%, прогнозировался рост на 0,5%.