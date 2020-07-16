МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2020 года добыл 1,285 миллиона унций золота, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

В том числе добыча золота на месторождении Олимпиада снизилась на 10% — до 479 тысяч унций, на Наталке — возросла на 19%, до 205,4 тысячи унций, на Благодатном — увеличилась на 11%, до 219,7 тысячи унций, на Вернинском — на 7%, до 137,4 тысячи унций, на Куранахе — на 15%, до 108 тысяч унций, на Россыпях — на 1%, до 29,8 тысячи унций. Выручка от продаж, по предварительным данным, увеличилась на 23% и составила 2,009 миллиарда долларов при средней цене золота 1664 доллара за унцию. Общий объем продаж снизился на 3% — до 1,216 миллиона унций.

Добыча золота во втором квартале выросла на 16% по сравнению с предыдущим кварталом — до 690,4 тысячи унций. Компания объясняет это ростом производства аффинированного золота на Олимпиаде, Наталке и Благодатном, а также началом промывочного сезона на Россыпях и запуском кучного выщелачивания на Куранахе. Выручка от продаж возросла на 33%, до 1,148 миллиарда долларов, при средней цене золота 1723 доллара за унцию. Общий объем продаж вырос на 24% — до 672 тысяч унций.

Чистый долг компании в течение второго квартала снизился на 18% и на 30 июня составил 2,506 миллиарда долларов. Эта сумма, пояснили в компании, включает обязательства в рамках кросс-валютных и процентных свопов, связанных рублевыми банковскими кредитными линиями и рублевыми облигациями. Без учета указанных обязательств чистый долг в течение отчетного периода снизился на 17,4% — до 2,216 миллиарда долларов.

Как отметил гендиректор компании Павел Грачев, вспышка коронавируса на Красноярской бизнес-единице (включает крупнейший действующий актив компании — месторождение Олимпиада) была успешно локализована. "Полюс" провел тщательный анализ обновленного плана горных работ на Олимпиаде и подтверждает первоначальный прогноз по производству на 2020 год на уровне примерно 2,8 миллиона унций золота. Что касается производства, мы в полном соответствии с графиком продолжаем реализацию инициатив по повышению производственной эффективности на Олимпиаде, Вернинском и Наталке", — приводятся в сообщении слова Грачева.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16% — до 2,841 миллиона унций.