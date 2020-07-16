МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Банк России в новом выпуске информационно-аналитического комментария "Динамика потребительских цен" пишет, что возобновление и расширение в стране работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения ситуации из-за нового коронавируса может повлиять на временное повышение цен.
ЦБ прогнозирует, что рост цен будет носить временный характер.
В частности, цены могут отразить "эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале" текущего 2020 года.
"По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего", — говорится в документе регулятора.
В Банке России отмечают, что это даст возможность сохранить месячный индекс потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", — отмечается в комментарии регулятора.
https://1prime.ru/state_regulation/20200716/831782135.html