МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, начал пусковые работы на предприятии "Азот" в Пермском крае, которое было остановлено из-за загрязнения реки Кама; убытки за 10 дней простоя оцениваются не менее чем в 13 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралхима".

"На данный момент на предприятии начались пусковые работы. Идет запуск технологического процесса на производстве аммиака. Далее будут запущены остальные цеха, согласно технологической цепочке", — сказали в компании.

"Предварительно убытки просчитаны: за 10 дней простоя предприятие потеряет не менее 13 миллионов долларов, если остановка продлится – сумма соответственно увеличится. Запуск производственного процесса — регламентная процедура, после начала пусковых операций потребуется 5-6 дней до получения продукции", — добавили в "Уралхиме".