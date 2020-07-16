МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Алроса" в первом полугодии 2020 года сократила добычу алмазов на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,7 миллиона карат, следует из сообщения компании.

"За 6 месяцев объем добычи сократился на 22%, до 13,7 миллиона карат", — говорится в сообщении.

Продажи алмазов за первое полугодие сократились на 47%, составив 10,1 миллиона карат. Запасы алмазов на конец второго квартала увеличились на 25% по сравнению к предыдущим кварталом, до 26,3 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.