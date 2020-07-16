МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что у Москвы большие шансы избежать введения повторного карантина.

"Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — отметил Собянин.

Он также пояснил, что высокие цифры заразившихся коронавирусом во всем мире являются закономерным процессом.

"Потому что страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", — рассказал Собянин.

На прошлой неделе мэр Москвы объявил о новых этапах снятия ограничений в мегаполисе. В частности, с 13 июля в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и досуговых организаций. Были открыты детские лагеря и сняты ограничения в сфере предпринимательства, за исключением санитарных требований.

Также в Москве с понедельника отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице, оставили — в магазинах, медучреждениях и других помещениях, где сталкиваются много людей.

Новый этап послаблений запланирован на 1 августа.