МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская прогнозируют, что рост мирового спроса на нефть и восстановление экономики даст возможность России уже к осени прекратить продажу валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для восполнения недостающих доходов бюджета. В страну вырастет приток американской валюты, в рубль в конце лета заметно укрепится, отмечают эксперты.

У рубля есть потенциал для укрепления курса национальной валюты в третьем квартале — к осени — "потенциально до уровня 65 рублей за доллар", отмечается в прогнозе.

Последнюю неделю доллар на торгах колеблется в диапазоне 70-71 рубль. Евро — 80-81 рубль.

По оценке аналитиков, до конца текущего года сохраняется "ориентир по курсу рубля к доллару на уровне 67 рублей за доллар".

При этом остаются риски увеличения санкционного давления со стороны США после ноября 2020 года (на этот месяц в Штатах намечены выборы), что будет сдерживать укрепление российского рубля.

Как прогнозирует в свою очередь глава Сбербанка Герман Греф, к концу года рубль укрепится до 60-62 рублей за доллар.