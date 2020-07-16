МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рабочая поездка Владимира Путина в Крым перенесена на понедельник.

Накануне пресс-секретарь говорил, что Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Крыму в четверг, 16 июля.

Песков отмечал, что президент также планировал побывать на судостроительном заводе "Залив" в городе Керчь.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", — прокомментировал пресс-секретарь график президента на четверг.

Он добавил, что сегодня Путин проведет "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу.

"Сегодня президент будет работать в Ново-Огарево, сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу. Традиционно это летом начинается. Президент принял решение сегодня собрать первое совещание, как раз такое прикидочное совещание, по предстоящему бюджетному процессу", — пояснил Песков.

На это совещание к главе государства приглашены глава кабмина Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник Путина Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина и начальник генерального штаба Валерий Герасимов.

Песков добавил, что у Путина сегодня насыщенные рабочие планы.