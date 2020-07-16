МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Физлица, находившиеся в России в 2020 году от 90 до 182 дней, получат право признать себя налоговыми резидентами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Законопроект предлагается дополнить нормой о том, что физические лица, находившиеся на территории Российской Федерации в текущем 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в текущем году на основании подаваемого в налоговые органы заявления", — сказал Силуанов на заседании правительства.

Позднее правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс, снижающие на 2020 год до 90 дней минимальный срок нахождения в РФ для получения налогового резидентства. "Сегодня на заседании правительства РФ были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается расширить возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. Некоторые граждане не имели возможности вернуться в Россию по объективным причинам – из командировки, отпуска, с учебы или после лечения", — сказал Силуанов.

"Чтобы сохранить для них условия налогообложения доходов, предлагается предоставить им право быть признанными налоговыми резидентами России, если они будут фактически находиться в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно с 1 января по 31 декабря 2020 года. Это позволит им сохранить неизменным размер налоговой ставки по НДФЛ и не утратить право на применение налоговых вычетов", — добавил Силуанов.

Минфин в октябре прошлого года среди мер по стимулированию инвестиций предложил сократить до 90 дней с нынешних 183 дней срок нахождения в РФ для признания налогоплательщика налоговым резидентом страны. Однако в феврале 2020 года статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин пока отложил эту идею, запроса от бизнес-сообщества на это не было.