КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. Украина получит от Европейского союза 105 миллионов евро на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на проведение реформ, сообщил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ранее украинский кабмин одобрил три проекта соглашений, которые позволяют привлечь финансовую помощь Евросоюза на общую сумму 105 миллионов евро.

"ЕС предоставляет Украине 105 миллионов евро на поддержку малого и среднего бизнеса, малых фермерских хозяйств, проведение реформ и выполнение соглашения об ассоциации Украина-ЕС", — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что для Украины остается неизменным курс на евроинтеграцию и поблагодарил ЕС за помощь.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.