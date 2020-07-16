МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, подписала с американской продовольственной корпорацией Cargill предварительное соглашение о покупке завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской области, говорится в сообщении компании.

"Ожидается, что сделка будет закрыта через несколько месяцев в случае одобрения российских регулирующих органов", — говорится в сообщении.

Возможная стоимость сделки не указывается.

"Будучи вертикально интегрированным производителем мяса, мы видим значительную синергию приобретаемого завода с нашей существующей цепочкой поставок. В будущем мы планируем увеличить мощность предприятия", — цитирует пресс-служба словам гендиректора группы Сергея Михайлова.

Он также отметил, что приобретение хорошо согласуется со стратегическими планами группы по увеличению доли продуктов с добавленной стоимостью и расширению присутствия в канале HoReCa, который должен стать существенным источником выручки для компании.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.