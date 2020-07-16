ПЕКИН, 16 июл — Dow Jones. Китайская экономика первой из ключевых экономик вернулась к росту после начала пандемии.

Согласно опубликованным в четверг данным, во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 3,2%, так как благодаря решительным действиям властям удалось искоренить в стране вирус, который распространился из города Ухань.

Согласно данным Национального бюро статистики, по сравнению с предыдущим кварталом экономика Китая выросла на 11,5%. За первые шесть месяцев этого года по сравнению с первым полугодием прошлого года ВВП страны сократился на 1,6%.

Рост во 2-м квартале опередил срединный прогноз экономистов, которые ожидали увеличения ВВП на 2,6%. Он также оказался в верхней части необычно широкого диапазона прогнозов, варьировавшихся от сокращения на 3,1% до роста на 3,5%. В 1-м квартале экономика сократилась на рекордные 6,8%, после того как в конце января власти ввели в стране карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"В первом полугодии экономика страны постепенно преодолела негативное воздействие пандемии и продемонстрировала импульс восстановительного роста и постепенного оживления", — сказано в заявлении Национального бюро статистики.

Восстановление во 2-м квартале последовало за выходом ряда данных, указавших на то, что экономика Китая прошла поворотную точку. Опросы производственных компаний показали устойчивое улучшение настроений за последние три месяца. Во вторник вышли данные, показавшие возобновление роста экспорта и импорта в июне (впервые после начала пандемии).

Восстановление началось в квартале, когда Китай, видимо, взял распространение вируса под контроль. В начале апреля был отменен продолжавшийся 77 дней карантин в городе Ухань с населением в 11 миллионов человек. Власти решительно реагировали на последующие появления вируса, в том числе на оптовом рынке в Пекине в июне. В течение нескольких недель были протестированы миллионы людей, а поездки в столицу и из нее были ограничены. В среду прошло 10 дней подряд, в течение которых не было зафиксировано ни одного случая заражения внутри страны.

Теперь главный вопрос состоит в том, продолжится ли восстановление экономики в ближайшие месяцы при умеренных мерах стимулирования, особенно в то время, когда США пытаются сдержать рекордно активное распространение вируса.

Продолжительная рецессия в США будет сдерживать спрос на китайские товары на важнейшем для Китая экспортном рынке, а новые случаи заражения вирусом в мире на месяцы парализуют мировую экономику, что повредит перспективам ее роста.

Кроме того, в последние недели Китай боролся с сильнейшим наводнением последнего времени, охватившим большие территории страны, включая центры производства и экспорта, и некоторые экономисты опасаются, что это может негативно отразиться на восстановлении.

Продемонстрировав рост ВВП во 2-м квартале, Китай выглядит светлым пятном на фоне терзаемого пандемией мира. По прогнозу МВФ, в этом году экономика Китая вырастет на 1,2%, и она будет единственной растущей ключевой экономикой.

Мир будет надеяться, что Китай поспособствует восстановлению мировой экономики, но сдержанность налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования Пекина означает, что Китай не сможет сделать также много, как сделал во время предыдущего спада более десяти лет назад.

В Китае тоже рассчитывают на восстановление мировой экономики. Хотя экспорт для китайской экономики теперь не так важен, как раньше, от остается существенным драйвером.

В городе Ханчжоу одна из основанных в 2003 году машиностроительных компаний пережила произошедшую тогда вспышку SARS, мировой финансовый кризис и пандемию коронавируса.

"Этот год бы самым плохим", — сказала менеджер по продажам компании Hangzhou Zhongyuan Machinery Мэй Фу.

У клиентов компании, которые в основном находятся в Африке и в Латинской Америке, сейчас проблемы, "они сократили заказы, так как ситуация в экономике ухудшилась", сказала она. По ее словам, в конце марта работа компании достигла дна: заказы сократились примерно на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Однако в первой половине июля число запросов на продукцию компании резко выросло, на 20% по сравнению с первой половиной июня.

"Мы заметили существенные признаки улучшения", — сказала Мэй Фу.

Она считает, что ее компании повезло, что она выжила. Ни один из 55 сотрудников не был уволен. Соседний завод, на котором уже в начале года было мало заказов, во время пандемии закрылся навсегда.

По мере улучшения ситуации власти Китая осторожно подходят к вопросам стимулирования, и эта осторожность, частично основанная на опасениях усиления дисбаланса в экономике, становится все более явной.

В последние недели снижение стоимости заимствований в Китае остановилось на фоне обеспокоенности центрального банка спекуляциями на финансовом рынке. В июле фондовые рынки резко выросли, а в четверг данные показали, что цены на новое жилье продолжали расти в июне по сравнению с маем в 61 из 70 отслеживаемых властями городов против 57 городов в мае.

С начала мая доходность 10-летних государственных облигаций выросла примерно на 0,5 процентного пункта и составила около 3%. Доходность снижается, когда цены на облигации растут.

Данные по экономике за 1-й квартал, когда ВВП Китая сократился впервые более чем на 40 лет, заставили высшее руководство страны сделать редкий шаг — отказаться от официального определение целевого темпа роста экономики в этом году. Вместо этого Пекин сосредоточил внимание на стабилизации рынка труда и обеспечении социальной стабильности.

Согласно вышедшим в четверг данным, в июне уровень безработицы в Китае снизился до 5,7% с 5,9% в мае. При определении общего уровня безработицы в стране не учитываются многие мигрирующие работники, миллионы из которых потеряли работу в первые три месяца этого года.

В июне по сравнению с июнем прошлого года промышленное производство, как и прогнозировали экономисты, выросло на 4,8% после роста на 4,4% в мае.

Инвестиции в основные средства в первом полугодии по сравнению с таким же периодом 2019 года сократилась на 3,1% (прогноз —3,2%) после сокращения на 6,3% в январе-мае.

В июне по сравнению с июнем прошлого года розничные продажи в Китае сократились на 1,8% после сокращения на 2,8% в мае. Экономисты ожидали, что в июне продажи вырастут на 0,3%.

Инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость в первые шесть месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 1,9% после сокращения на 0,3% в январе-мае.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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