МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Для того, чтобы выйти из кризиса, спровоцированного пандемией корорнавируса COVID-19 и падением мировых цен на нефть, экономике России необходимо как минимум четыре года, пишет Forbesсо ссылкой на аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU).

"Аналитики EIU относят Россию к группе стран, экономики которых будут восстанавливаться медленнее, наряду с Японией и Южной Африкой. Эти страны смогут выйти на докризисный уровень лишь в 2024 году", — пишет издание.

Что касается мировой экономики, то ей потребуется в два раза меньше времени. Уже в 2022 году этот показатель вернется к докризисным показателям.

Эксперты EIU прогнозируют, что экономики большинства стран "большой семерки" начнут этап восстановления уже в третьем квартале текущего 2020 года.

Для России в целом выход из кризисной ситуации осложняется помимо вируса низкими ценами на энергоресурсы.

МВФ прогнозирует, что в этом году ВВП России снизится на 6,6%.

При этом Минэкономразвития РФ считает, что снижение ВВП составит только 4,8%.