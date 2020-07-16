Путин поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", — сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
"Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета", — добавил он.
РЫНОК ТРУДА
На рынке труда сохраняются сложности, безработица в России подросла и еще остается высокой, в центрах занятости зарегистрированы около 3 миллионов человек, сообщил президент.
"Но вместе с тем, и уже обращал на это внимание коллег из правительства, на рынке труда все еще сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах, но все-таки она подросла", — сказал он.
Многие предприятия, компании вернулись к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков, отметил он.
"Однако численность безработных, еще раз это подчеркну, пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трех миллионов человек", — сказал Путин.
Президент отметил, что когда власти подняли планку выплат по безработице, "многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, — когда они выросли, люди туда пришли".
"Но все-таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что они до сих пор остаются без работы", — сказал он.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
Президент заявил, что важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов.
"Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов", — сказал Путин.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил Путин.
"Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около 4% уже – 3,8%", — сказал глава государства.
Сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений. Падение оборота было связано с влиянием коронавируса: на фоне новостей о COVID-19 россияне закупились продуктами в марте, а введение ограничений из-за вируса привело к снижению покупательского спроса.
Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200716/831784854.html