МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин. Назван срок выхода российской экономики из кризиса

"Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", — сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета", — добавил он.

РЫНОК ТРУДА

На рынке труда сохраняются сложности, безработица в России подросла и еще остается высокой, в центрах занятости зарегистрированы около 3 миллионов человек, сообщил президент.

"Но вместе с тем, и уже обращал на это внимание коллег из правительства, на рынке труда все еще сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах, но все-таки она подросла", — сказал он.

Многие предприятия, компании вернулись к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков, отметил он.

"Однако численность безработных, еще раз это подчеркну, пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трех миллионов человек", — сказал Путин.

Президент отметил, что когда власти подняли планку выплат по безработице, "многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, — когда они выросли, люди туда пришли".

"Но все-таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что они до сих пор остаются без работы", — сказал он.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

Президент заявил, что важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов.

"Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов", — сказал Путин.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС

Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил Путин.

"Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около 4% уже – 3,8%", — сказал глава государства.

Сокращение розничных продаж в России началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным за все время наблюдений. Падение оборота было связано с влиянием коронавируса: на фоне новостей о COVID-19 россияне закупились продуктами в марте, а введение ограничений из-за вируса привело к снижению покупательского спроса.

Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.