МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут превысить 2 триллиона рублей, сообщила заместитель председателя Счетной платы Галина Изотова.

"На основе анализа информации, представленной 79 субъектами, можно спрогнозировать, что объем выпадающих доходов регионов составит в 2020 году более 2 трлн рублей", – сказала она на выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в Костроме.

Замглавы Счетной палаты привела оперативные данные Федерального казначейства, согласно которым на 1 июля 2020 года общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов составил с начала года 1,376 триллиона рублей, что на 57,4% выше аналогичного периода 2019 года.

"При этом, учитывая текущую ситуацию, Счетная палата считает важным при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы рассмотреть возможность предоставления субъектам РФ дополнительных межбюджетных трансфертов, в том числе дотаций на обеспечение их бюджетной устойчивости и сбалансированности", – отметила Изотова.

Она добавила, что от кризиса ожидаемо пострадают те субъекты РФ, доходы которых зависят от состояния в сферах предоставления услуг населению. "Это в первую очередь курортные регионы (Краснодарский край, Республика Крым и Северный Кавказ) и территории крупных городских агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Свердловская область). Из-за сокращения численности занятых в рыночных услугах здесь неизбежен спад поступлений НДФЛ", – считает Изотова.

Счетная палата со своей стороны будет держать тему межбюджетных отношений на особом контроле. "В качестве одного из приоритетных направлений на этот год мы определили "Бюджетный федерализм", в рамках которого по поручению Госдумы будет проведен анализ достаточности и эффективности влияния межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов и послания президента Федеральному Собранию. Также с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года Счетная палата проводит анализ состояния госдолга субъектов РФ и перспектив его оптимизации", – рассказала она о планах контрольного ведомства.