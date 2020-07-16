МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Русская платина" и "Норникель" договорились об операционном партнерстве по освоению месторождений в Норильском промышленном районе (НПР), говорится в совместном заявлении компаний.

"Компании договорились об операционном партнерстве по развитию перспективного месторождения "Черногорское", — говорится в релизе. В марте 2020 года менеджеры "Норникеля" и "Русской платины" провели серию переговоров о переформатировании партнерских отношений, рассматривая различные возможности поддержки проектов "Русской платины" и ее потенциальных партнеров.

Результатом такой работы стало подписание в четверг между "Русской платиной" и "Норникелем" соглашения об операционном партнерстве. Согласно документу, "Норникель" предоставит на рыночных условиях "Русской Платине" доступ к инфраструктуре компании в НПР, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры.

Кроме того, стороны договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take. Соответствующие обязывающие контракты планируется заключить до конца первого квартала 2021 года после получения всех необходимых корпоративных одобрений.

"Сотрудничество двух компаний в новом формате позволит придать новый импульс развитию Норильского промышленного района, а также обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимым объемом металлов", — отметил старший вице-президент "Норникеля" Сергей Дубовицкий, слова которого приведены в сообщении.

"Русская платина" нацелена на создание в НПР нового крупнейшего производственного комплекса, первым этапом которого станет строительство Черногорского ГОКа. Стратегическое партнерство с "Норникелем" позволит осуществить запуск проекта в сжатые сроки и поэтапно наращивать работы", — прокомментировал гендиректор "Русской платины" Евгений Воробейчик.