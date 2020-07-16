МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 июля, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 10 тысяч, до 1,3 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя до 1,25 миллиона с первоначального показателя прошлой недели в 1,314 миллиона. Первоначальный показатель был пересмотрен до 1,310 миллиона. Это уже 15-е подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 60 тысяч, до 1,375 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,435 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,437 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июля, сократилось на 422 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 17,338 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 17,76 миллиона человек с 18,062 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.