МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 7,5%, по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя всего на 5% в месячном выражении.

Показатель в мае был пересмотрен до роста на 18,2%, первоначально рост оценивался в 17,7%.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июне вырос к маю на 6,7%. Показатель мая был пересмотрен до роста на 12,1% с предыдущей оценки роста в 12,4%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.