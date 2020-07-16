МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Практика создания резервных фондов является одной из лучших в сфере управления государственными финансами, однако российские регионы могут столкнуться с трудностями при введении бюджетных правил, прокомментировал РИА Новости управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Ранее в четверг газета "Известия" написала со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы, что министерство планирует внедрить бюджетные правила на региональном уровне, под этот механизм подпадут лишь те субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. Решений, как именно будут работать бюджетные правила в регионах, пока не выработано, однако в большинстве случаев механизм может быть подобен федеральному, отмечала газета.

В Минфине РИА Новости сообщили, что проработка предложений по распространению на регионы практики применения бюджетных правил запланирована только на следующий год, поэтому говорить о каких-либо деталях пока преждевременно.

"Сама по себе практика создания резервных фондов "на черный день", призванных сгладить колебания доходной базы или оплатить экстраординарные расходы, относиться к разряду лучших практик управления государственными финансами", — рассказал Пискунов.

При этом он напомнил, что регионы уже наделены правом формировать резервные фонды для исполнения расходных обязательств в случае недостаточности доходов бюджета или аккумулировать остатки средств на счетах для покрытия дефицита бюджета.

"Следует помнить, что регионы не получают налоги, непосредственно связанные с добычей и реализацией сырья, за счет которых формируется ФНБ. Основу региональных бюджетов составляют налог на прибыль и НДФЛ, и региону будет крайне трудно отделить часть налога на прибыль нефтяной компании, которая была уплачена с прибыли, полученной от реализации продукции свыше цены отсечения", — указал эксперт.

По его словам, регионы, которые располагали возможностью создать резервные фонды, уже это сделали. "Регионы, не обладающие сверхдоходами от присутствия на их территории сырьевых компаний, просто не смогут следовать такому правилу. Также необходимо отметить, что данная новация потребует внесения изменений в Бюджетный кодекс, который в настоящий момент не содержит понятия регионального бюджетного правила или регионального ФНБ. Остается открытым вопрос и о том, кто и как будет управлять средствами таких фондов", — заключил Пискунов.