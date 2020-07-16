ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — ПРАЙМ. Финляндия получит 58,3 миллиона евро от ЕС на проектирование пяти железнодорожных проектов, включая скоростное сообщение с городом Турку, сообщает в четверг министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

В четверг Еврокомиссия выделила 2,2 миллиарда евро на 140 ключевых транспортных проектов в государствах-членах. Проекты получат финансирование через программу "Соединяющаяся Европа" (Connecting Europe Facility, CEF).

"В общей сложности 58,3 миллиона евро в рамках финансирования ЕС CEF было выделено на пять железнодорожных проектов. Финансирование было предоставлено для "часового" поезда в Турку, проекта строительства городской (железнодорожной) линии Эспоо, улучшения линии Пасила — Риихимяки, улучшения железнодорожного сообщения между Коувола, Котка и Хамина и развития железнодорожного сообщения между Оулу — Лаурила — Торнио – Хапаранда (граница с Швецией)", — сообщает минтранс.

Уточняется, что 37,5 миллионов евро из суммы финансирования будет выделено на проект скоростного железнодорожного сообщения между финской столицей и городом Турку, при общем бюджете проекта в 75 миллионов евро.

"Я очень доволен Финляндией в распределении финансирования, которое является одним из самых больших за всю историю CEF, которую мы получали на проекты. Финансируемые железнодорожные проекты по всей Финляндии наилучшим образом подходят для реализации климатических целей и будут запущены в августе", — отмечает министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.