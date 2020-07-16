ЛОНДОН, 16 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Великобритания планирует в сентябре-ноябре привлечь порядка 110 миллиардов фунтов стерлингов путем выпуска облигаций, увеличив объем выпуска долговых бумаг до рекордных 385 миллиардов фунтов стерлингов в текущем финансовом году, сообщило британское Управление по управлению госдолгом (UK Debt Management Office, DMO).

Согласно пересмотренным планам на 2020-21 финансовый год, ведомство планирует привлечь как минимум 385 миллиардов фунтов стерлингов в течение периода с апреля по ноябрь.

Также DMO опубликовало календарь предстоящих размещений долговых бумаг, в рамках которого осенью планируется разместить 38 выпусков облигаций.

Великобритания в период с апреля по июль включительно разместила бумаги на 275 миллиардов фунтов стерлингов в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Однако, по оценкам британского минфина, среднемесячный объем заимствований будет сокращаться — до примерно 36,7 миллиарда фунтов стерлингов с 55 миллиардов фунтов стерлингов в пик пандемии COVID-19.