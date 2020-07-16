МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минстрой России разработал проект постановления правительства Российской Федерации, регламентирующий новые возможности для реализации государственных субсидий, получаемых по программе обеспечения жильем молодых семей, говорится в сообщении министерства.

Документ устанавливает право участия в программе молодых семей, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или последующие дети, получивших господдержку в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотечного жилищного кредита, отмечается в нем.

Кроме того, теперь молодые семьи-участницы программы смогут направлять выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов. Также будет предусмотрена возможность направлять субсидии на уплату цены договора участия в долевом строительстве, в том числе по договору уступки прав требований по ДДУ, рефинансирование таких кредитов при условии соблюдения застройщиком обязанности по уплате отчислений в компенсационный фонд или размещения средств граждан на счетах эскроу, говорится в релизе.

"В 2020 году больше 15 тысяч молодых семей из 83 регионов страны получат безвозмездные субсидии для улучшения своих условий проживания. Размер выплат достигает 35% от стоимости жилья, порядка пяти миллиардов рублей на это предусмотрено в федеральном бюджете текущего года. Правила на рынке жилья постоянно корректируются, поэтому расширение новых возможных направлений использования средств отвечает на запрос многих участников программы, что позволит повысить ее эффективность", – приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.