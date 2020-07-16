МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) получат доступ к информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая позволит контролировать расходы региональных операторов по обращению с отходами, говорится в сообщении РЭО.

"Это очень важный шаг в совершенствовании тарифного регулирования, необходимый для более точного понимания экономики системы обращения с отходами. Используя информацию, предоставленную ФАС, мы можем рассчитывать расходы региональных операторов, например, на транспортировку отходов, основываясь, в том числе, на данных единой информационной аналитической системы ФАС. У ФАС также появляется дополнительный источник информации в виде федеральной схемы обращения с отходами, где аккумулирована наиболее актуальная и полная информация об обращении с ТКО", — приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Ильи Гудкова.

Ранее в РЭО поясняли, что транспортные расходы составляют основную часть тарифа на вывоз ТКО.