МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.

"Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск", — сказал собеседник агентства.

Руководитель объединенной редакции медиахолдинга Пётр Канаев сообщил РИА Новости, что РБК удовлетворены результатами переговоров с "Роснефтью" и рады конструктивному отношению компании к ситуации.

"Роснефть" 20 мая сообщила, что обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, создав впечатление мнимости выхода "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле.

РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Руководитель Объединенной редакции Петр Канаев тогда отметил, что первый вариант заголовка, который стал поводом для иска, был абсолютно корректен и изменен из-за появления дополнительной информации.

"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Покупателем выступила "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительством в лице Росимущества с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.