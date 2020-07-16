ЛОНДОН, 16 июл — ПРАЙМ. Британская сеть ресторанов Pizza Express, одна из крупнейших в стране, планирует закрыть 75 из 470 своих точек в Великобритании из-за финансовых проблем, вызванных кризисом из-за пандемии коронавируса, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Окончательное число ресторанов, планируемых к закрытию, еще не определено и будет отчасти зависеть от переговоров с арендодателями, которые планируется начать на следующей неделе, отметил собеседник канала.

Согласно предварительной финансовой отчетности Pizza Express, выручка компании за 2019 год выросла на 1,1% — до 548,8 миллиона фунтов стерлингов. Публикация итоговой отчетности была отложена из-за коронавируса, но ожидается, что убытки компании могут составить 55 миллионов фунтов стерлингов.

Многие крупные британские сети ресторанов испытывают финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. В частности на грани банкротства оказались Cafe Rouge, Casual Dining Group, Prezzo и сеть бургерных Byron.

Эксперты не ожидают, что спрос на посещение заведения общественного питания быстро восстановится после ослабления ограничений. По данным Национального бюро статистики (Office for National Statistics, ONS), 6 из 10 жителей Великобритании в ближайшее время будут чувствовать себя "некомфортно или очень некомфортно" при посещении ресторанов.