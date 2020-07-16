МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Преференции в Арктической зоне РФ смогут получить как проекты по добыче полезных ископаемых, так и проекты, которые не связаны с такой добычей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ.

В министерстве сообщили, что для всех компаний НДС на услуги морских перевозок экспортных грузов и их ледокольному обеспечению составит 0%.

Отдельно предусмотрены федеральные налоговые льготы для углеводородных проектов. Для проектов, связанных с добычей нефти на континентальном шельфе, НДПИ составит 5% в течение 15 лет с момента достижения выработанности 1%. Для производств, связанных с сжиженным природным газом и газохимией, НДПИ на газ составит 0% в течение 12 лет с момента поставки первой партии СПГ или газохимии. Также дополнительные преференции предусмотрены для проектов, связанных с добычей нефти в новых нефтегазовых провинциях Восточной Арктики: север Красноярского края, Якутия, Чукотка. Для них НДПИ составит 0% в течение 12 лет с момента достижения выработанности запасов 1%, поэтапный выход на полную ставку НДПИ — с 13 по 17 год работы.

Для проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых НДПИ составит 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых, добытых на новых месторождениях.

"Сумма льготы не может превышать объем частных инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру, обогатительные и перерабатывающие мощности", — отметили в министерстве.

Преференции также могут получить проекты, которые не связаны с добычей полезных ископаемых. Федеральная часть налога на прибыль составит 0% в течение 10 лет, также у региона есть право до 0% снизить региональную часть налога на прибыль. Также предприниматели, создающие новые рабочие места, могут рассчитывать на уменьшение страхового взноса – с 30% до 7,6%.

"Все регионы Арктической зоны подтвердили готовность установить льготы по региональным и местным налогам для резидентов. Проекты соответствующих законов субъектов РФ готовятся и будут приняты на заседаниях региональных парламентов до конца 2020 года", — отметили в министерстве.