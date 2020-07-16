МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Растущая неопределенность в связи с COVID-19 омрачает среднесрочные сельскохозяйственные прогнозы, пандемия в ближайшие несколько лет может вылиться в снижение спроса и еще больше подорвать продовольственную безопасность, говорится в сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2020-2029 годы.

"В ближайшие десять лет рост предложения обгонит по темпам рост спроса, в результате чего цены на большинство сырьевых товаров в реальном выражении останутся на текущем уровне или снизятся", — говорится в докладе.

"В то же время вызванное COVID-19 снижение располагаемых доходов в странах и домашних хозяйствах с низким уровнем доходов должно в первые годы данного прогноза вызывать сокращение спроса и еще больше сказываться на продовольственной безопасности", — считают эксперты.

Основным фактором спроса остается растущее население: к 2029 году средний уровень наличия продовольствия на душу населения достигнет примерно 3 тысяч килокалорий и 85 грамм белка в день. Между тем, особенности потребления и прогнозируемые тенденции меняются от страны к стране в соответствии с уровнем дохода и развития, говорится в прогнозе.

В краткосрочной перспективе экономические и социальные последствия пандемии нарушают в целом положительные среднесрочные перспективы в сельскохозяйственном производстве и потреблении продовольствия в мире. По мнению авторов доклада, борьба с глобальной пандемией COVID-19 создает беспрецедентную неопределенность в мировых цепочках продовольственного снабжения и потенциально приведет к сложностям на рынке труда, в промышленности, сельскохозяйственном производстве, логистике, а также вызовет сдвиги в спросе на продовольствие и продовольственные услуги.

В докладе подчеркивается сохраняющаяся потребность в инвестировании в строительство устойчивых к внешним воздействиям и экологически устойчивых продовольственных систем: помимо COVID-19, к текущим вызовам эксперты относят нашествие саранчи в Восточной Африке и Азии, продолжающееся распространение африканской чумы свиней, все более частые экстремальные климатические явления, а также торговые противоречия между ведущими торговыми державами.