МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Снижение промпроизводства в РФ в июне замедлилось до 9,4% год к году с майских 9,6%, в месячном выражении зафиксирован рост показателя на 2,4%, следует из данных Росстата.

Как отмечается в документе, в первом полугодии снижение промпроизводства составило 3,5% в годовом выражении, за второй квартал спад достиг 8,5% после роста на 1,5% в первом квартале.

В июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем произошел рост показателя на 2,4%, с исключением сезонного и календарного факторов — снижение на 1%. В мае в месячном выражении спад промпроизводства составил 5,5%, в апреле — 9,2%.

Наибольшее снижение производства в июне — на 14,2% в годовом выражении — было зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых (по итогам первого полугодия снижение на 5,2%). В обрабатывающих производствах в июне зафиксирован спад на 6,4% (по итогам первого полугодия — на 2,3%); в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов производство в июне снизилось на 6,5% в годовом выражении (по итогам первого полугодия — на 5,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в годовом выражении составило 4,8% (по итогам первого полугодия — на 3%).

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.