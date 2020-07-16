МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. РФ в январе-июне 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в июне 2020 года относительно июня 2019 года производство золота снизилось на 6,1%, а относительно мая 2020 года — увеличено на 24,5%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.