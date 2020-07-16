МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в июне в месячном выражении взлетели на 32,3%, в обрабатывающих производствах — выросли на 1,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — снизились на 1,1%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены не изменились.

В июне по сравнению с маем в добыче полезных ископаемых цены на природный сжиженный и регазифицированный горючий газ, а также сырую нефть при поставках на внутренний рынок увеличились в 2,5 раза. При этом цены на янтарь снизились на 49,1%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки – на 14,7%, природные необработанные алмазы (кроме технических), распиленные, расколотые или грубо обработанные – на 14,1%.

В обрабатывающих производствах выросли цены на следующие виды нефтепродуктов: судовое топливо – на 81,8%, сжиженные пропан и бутан – на 69,2%, газовый стабильный конденсат – на 68,9%, нефтяные строительные битумы – на 54,6%, нефтяные кровельные битумы – на 39,6%, автомобильный бензин – на 27,5%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 21,3%, нефтяные дорожные битумы – на 21,1%, реактивное топливо керосинового типа – на 14,6%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки – на 14,2%, топочный мазут – на 13,4%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов подорожали: прицепы и прочие полуприцепы, не включенные в другие группировки – на 6,4%, снегоходные транспортные средства и автокраны – на 2,7%. При этом цены на контейнеры общего назначения (универсальные) стали ниже на 9,7%, тракторные прицепы и полуприцепы – на 5,9%.

Одновременно отмечено существенное снижение цен в металлургии: на прочие промежуточные продукты металлургии никеля – на 16,6%, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком – на 15,4%, необработанный алюминий – на 13%, ферросиликомарганец – на 10,4%, необработанный кобальт – на 10,1%, ферротитан – на 8,3%.

В 2019 году цены производителей промтоваров в РФ, по данным Росстата, выросли на 2,9%.